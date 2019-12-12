台股今天受到台積電(2330)大漲激勵，帶動周邊族群及電子股走揚，不過，尾盤權值股部分調節賣壓，漲幅略微收斂，終場仍上漲135.65點，漲幅1.16％，以11836.42點作收，成交金額1508.71億元。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，美國聯準會如預期維持利率不變，2020年認為不需要降息後，聲明中刪除10月聲明的曾寫過的「經濟前景的不確定性依然存在」，表明對經濟信心略有增強，強調當前的貨幣政策立場合適支持經濟活動的持續擴張，顯示美國經濟狀況有好轉。雖然停止升息對於資金行情後續力道存疑，但在經濟面轉強下，對於指數看法仍維持正向；台股今天也在台幣大幅升值的助力下，指數呈現量價齊揚，指數用跳空方式突破前波高點，大盤留下11700-11766點的缺口，預期此缺口若未遭受回補，台股短線仍維持偏多走勢。

不過從資金配置比重來看，今天電子股佔大盤成交比重盤中攀升，接近80％，顯示資金過度集中於電子股，是否有過熱疑慮要進一步觀察。另外，指數與季線正乖離接近4％，為近期新高，也顯示目前指數有超漲之嫌，而日線技術指標也未同步創高，加上收盤整體上市櫃下跌家數是明顯比上漲家數來的多來看，多數投資人都是賺指數賠差價，因此，盤勢雖然多方掌控，但在結構不是很健康下，追價仍須謹慎。

(時報資訊)