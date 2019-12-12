選戰倒數30天，民進黨12日舉行最新三支競選宣傳片護國會保台灣《給台灣一封信》發布記者會，發言人鍾佩玲（右起）、不分區立委被提名人洪申翰、祕書長羅文嘉及立委管碧玲一起喊「用政黨票，護國保台」，呼籲選民踴躍出來投票，用政黨票守護台灣。（劉宗龍攝）

為衝政黨票！民進黨12日公布最新三支競選宣傳片護國會保台灣《給台灣一封信》（圖），本波宣傳片針對北、中、南各有不同版本、場景，影片中的路過民眾寫下給台灣的話，接力寫成給台灣的三封信。（翻攝畫面）

為衝政黨票！民進黨12日公布最新三支競選宣傳片護國會保台灣《給台灣一封信》（圖），本波宣傳片針對北、中、南各有不同版本、場景，影片中的路過民眾寫下給台灣的話，接力寫成給台灣的三封信。（翻攝畫面）

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選戰倒數30天，民進黨12日舉行最新三支競選宣傳片護國會保台灣《給台灣一封信》發布記者會，發言人鍾佩玲、不分區立委被提名人洪申翰、祕書長羅文嘉及立委管碧玲一起喊「用政黨票，護國保台」，呼籲選民踴躍出來投票，用政黨票守護台灣。(圖文)

(中時 )