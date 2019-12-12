民進黨再發三支競選影片《給台灣一封信》 15:212019/12/12 中時 劉宗龍 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 選戰倒數30天，民進黨12日公布三支競選影片護國會保台灣《給台灣一封信》，民進黨祕書長羅文嘉（圖）受訪時，被問到民進黨是不是花了很多經費拍廣告？羅文嘉表示，民進黨再有錢也不會比國民黨黨產及共產黨有錢，也不會比共產黨用滲透方式來影響台灣更有錢。（劉宗龍攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 選戰倒數30天，民進黨12日舉行最新三支競選宣傳片護國會保台灣《給台灣一封信》發布記者會，發言人鍾佩玲（右起）、不分區立委被提名人洪申翰、祕書長羅文嘉及立委管碧玲一起喊「用政黨票，護國保台」，呼籲選民踴躍出來投票，用政黨票守護台灣。（劉宗龍攝） 為衝政黨票！民進黨12日公布最新三支競選宣傳片護國會保台灣《給台灣一封信》（圖），本波宣傳片針對北、中、南各有不同版本、場景，影片中的路過民眾寫下給台灣的話，接力寫成給台灣的三封信。（翻攝畫面） 為衝政黨票！民進黨12日公布最新三支競選宣傳片護國會保台灣《給台灣一封信》（圖），本波宣傳片針對北、中、南各有不同版本、場景，影片中的路過民眾寫下給台灣的話，接力寫成給台灣的三封信。（翻攝畫面） 為衝政黨票！民進黨12日公布最新三支競選宣傳片護國會保台灣《給台灣一封信》（圖），本波宣傳片針對北、中、南各有不同版本、場景，影片中的路過民眾寫下給台灣的話，接力寫成給台灣的三封信。（翻攝畫面） 選戰倒數30天，民進黨12日舉行最新三支競選宣傳片護國會保台灣《給台灣一封信》發布記者會，發言人鍾佩玲、不分區立委被提名人洪申翰、祕書長羅文嘉及立委管碧玲一起喊「用政黨票，護國保台」，呼籲選民踴躍出來投票，用政黨票守護台灣。(圖文) (中時 ) #台灣 #政黨 #立委 #一封信 #競選 也許您會感興趣 推薦閱讀 藍委拍打警察帽子 吳敦義：小意外 12:212019/12/08 政治 比較不分區 賴清德喊政黨票支持民進黨 13:142019/12/08 政治 前AIT處長楊甦隸：面對中國威脅 美國必須要台灣民主挺身而出 17:402019/12/08 政治 拒辦電視辯論 蘇煥智批中選會淪民進黨的中選會 14:202019/12/10 政治 林明正： 教育去中化 台青先受害 04:092019/12/11 兩岸新聞 掀兩岸產地標示戰絕非智者 04:102019/12/11 論壇廣場 維新黨批中選會 變民進黨的中選會 01:242019/12/11 政治要聞 韓台中競總13日成立 29日舉辦50萬人大造勢！ 13:192019/12/11 政治 中部挺韓大團結！盧秀燕王惠美扛大任 15:232019/12/11 政治 婦聯會續命 政黨審議會決給4個月補正期 19:352019/12/11 政治 政治熱門新聞 周錫瑋「驚天一吼」 韓粉：綠潰散了！ - 政治 民調驚人！網友神預測蔣萬安下場 - 政治 超嗆！謝長廷竟用這3字飆罵張善政 - 政治 最新民調出爐 宋楚瑜支持度竟谷底翻身！？ - 政治 毛毛der！彭文正驚爆：選前蔡論文門將有大動作 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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