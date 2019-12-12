每年秋冬之際，高雄屏東的空汙問題再度浮上檯面熱議，高市府環保局透過1年1期核發許可方式，要求最老舊的興達燃煤電廠4部燃煤機組從今年10月起，一半的燃煤機組必須停機半年至明年3月，減煤量將提升到35％，但如今展延許可一次通過4年至2023年，引發環團強烈抗議。

今(12)日台灣健康空氣行動聯盟 、地球公民基金會、台灣水資源聯盟及南部反空汙大聯盟等多個環團於立法院召開記者會，表示我國仍處於「一個天空，兩個台灣」；指出高雄地區歷年來是空汙紅燈警戒區，20多年來高屏地區肺腺癌年增率是北部的15倍，PM2.5年平均濃度更是台北的1.7倍以上，南北空汙差距創歷史新高；根據2018年中選會公告公投結果，795萬民眾同意反對火力發電，因此經濟部必須規畫相關政策，確保未來每年以降低1％火力發電比例為目標。

經濟部長沈榮津日前表示，興達電廠1、2號燃煤機組預計目標2023年除役汰換成燃氣發電機組，但環團質疑，運作25年的麥寮土炭發電廠都能在2025年淘汰，為何運作近40年的興達燃煤電廠卻無法加速除役期程？

環保局表示，本次興達電廠展延通過4年許可，仍維持過去發電機組停機一半規定，由停機三個月延長至六個月，運轉中機組也從過去減煤30％，增加減煤量達35％，若違反規定最重可廢止許可證。

南部反空污大聯盟發言人李建誠說明，展延許可一年一期目的是為了檢討每年減煤的成效，並重新核發許可證，環保局卻一次通過4年展延許可期限，表示高屏地區長年下來都是三級空品警戒區，指責環保局手法相當粗暴，這四年內興達電廠碳排放缺少年度監督機制，表示這項展延更動踐踏民意，逃避公開監督。

(中時 )