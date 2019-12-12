2020大選倒數一個月，韓國瑜競選辦公室副執行長謝龍介、國民黨台南市黨部主委謝龍介昨天在政論節目中預言，台南綠營不再是綠到初出汁的鐵票倉，國民黨下屆立委如能在台南拿下1席，韓國瑜當選總統機率就超過8成，他更喊出坐二望三搶四目標，看好台南不會只有1席。

謝龍介昨天在政論節目當中表示，台南市綠營的票從去年韓流掀起後，已經鬆動，國民黨在台南市只要能夠贏得一席立委，韓國瑜就會當選總統。他也直指，第六選區王定宇本屆是最高票，但以過去的經驗來看，最高票落選的機會很大，言下之意是暗示洪秀柱可能勝選。

王定宇今天回應，謝龍介過去曾經鬧過200萬斤柚子倒到溪裡的笑話，還曾經看過韓國瑜車子底下有追蹤器，對於這樣子的人所說的話，他只有無限景仰與尊重。

他強調，自己長期以來陪伴地方的發展、解決地方的問題，面對對手的實力，他也是尊敬，審慎地面對選戰，但對於選情不預估、不樂觀也不悲觀，而且，他也提醒政治人物說的話是要接受檢驗的，應該想想如果說的不對，未來要怎麼回應。

(中時 )