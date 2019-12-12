蘇啟誠案疑點重重，國民黨質疑立法院曾要求駐日代表謝長廷返台說明，因立院外交國防委員會兩席召委皆為民進黨立委遲不排案，替謝長廷護航。外交國防委員會召委王定宇今受訪反擊表示，上會期國民黨有召委為什麼不排，這會期近一個月來，國民黨三位外交國防委員也沒人提案，連藍營黨團去外交部陳情也不在場，明顯就是政治操作，相信選民看得很清楚。

王定宇表示，上次要求謝長廷回台說明決議是上個會期，當時國民黨有召委，未什麼不排案，而這個會期檢視近一個月紀錄，國民黨外交國防委員會委員沒人提案要求，連藍營黨團去外交部陳情鬧笑話，三名外交國防委員也都不在場。

王定宇說，如果楊蕙如因為認識民進黨的人就被視為綠營網軍，那楊叫潘恆旭師傅，跟周錫瑋、羅智強等人都有合作關係，甚至互相熟識，是否也要安罪名說楊蕙如是藍營網軍頭。

王定宇說，回顧去年關西機場關場事件，中國網軍散布假消息帶風向，結果國民黨是國內第一個開記者會要求檢討駐日代表究責大阪辦事處，如果中國是導致大阪辦事處長蘇啟誠輕生的元兇，國民黨就是幫兇，用人命操作人命令人作噁跟厭惡。

★再給自己一次機會

自殺諮詢專線：0800-788995（24小時）

生命線：1995

張老師專線：1980

(中時 )