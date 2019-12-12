《大政治大爆卦─無色覺醒》庶民列車雲林開講! 倒數30天 大選烏賊戰誰是騙子？ 14:142019/12/12 中時電子報 綜合報導 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 《大政治大爆卦─無色覺醒》 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 選戰倒數計時，距離2020總統大選只剩30天，選情也越發白熱化，今天《大政治大爆卦─無色覺醒》團隊庶民列車來到雲林開講，一起來聽聽庶民的心聲。 《大政治大爆卦─無色覺醒》帶您從不一樣的角度看政治、剖析時局。 每天下午14:00，敬請鎖定中時電子報同步中天新聞52頻道的《大政治大爆卦》。 (中時電子報) #雲林 #庶民列車 #大政治大爆卦 #2020大選 也許您會感興趣 推薦閱讀 黃慶源形神論講座 10日開講 04:092019/12/08 產業特刊 張嘉郡挺農民 蘇治芬今開講 04:102019/12/08 地方新聞 張嘉郡虎尾造勢 雲林議長：韓贏百萬票不是「豪消」 17:452019/12/08 政治 張嘉郡虎尾造勢 蘇治芬街頭開講 04:102019/12/09 地方新聞 張嘉郡舉辦雲林首次街舞大賽 年輕人嗨翻：多辦幾場 12:502019/12/09 政治 大政治大爆卦-無色覺醒》韓籲卡神勇做汙點證人 冷血民進黨只會切割丟包？ 14:202019/12/09 政治 考選部「為國舉才」地方座談會 首場與雲林交流 18:512019/12/09 政治 雲林人之夜下周六登場 小嫻、趙傳輪番演出 12:202019/12/11 生活 雲林人之夜 藝人返鄉輪番演出 04:102019/12/12 投資理財 雲林人之夜12月21日登場 小嫻趙傳輪番演出 04:102019/12/12 生活新聞 政治熱門新聞 周錫瑋「驚天一吼」 韓粉：綠潰散了！ - 政治 民調驚人！網友神預測蔣萬安下場 - 政治 超嗆！謝長廷竟用這3字飆罵張善政 - 政治 最新民調出爐 宋楚瑜支持度竟谷底翻身！？ - 政治 毛毛der！彭文正驚爆：選前蔡論文門將有大動作 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。