遠東航空的飛機機齡老舊，時常傳出航班誤點或取消，旅客搭機的感受也不太好，諸多問題讓民航局受不了，2017年修正《民用航空運輸業管理規則》，規定國內滿26年的民航機必須強制退場，明年元旦上路，也為遠航帶來沉重壓力。

根據民航局統計至今年9月，各家航空公司的飛機平均機齡，遠航以15.66年居冠，其次為德安航空12.76年、中華航空9.38年、華信航空6.03年、立榮航空5.43年、長榮航空5.24年、台灣虎航4.48年。

遠航最老舊的MD型飛機超過28年，已於今年8月率先退役，預計今年底前要再退役3架MD型客機、2022年前MD型全數退役。目前遠航有6架ATR客機，並考慮引進A320客機。

民航局曾指出，國內高齡飛機的故障率有增加趨勢，機齡並不是大問題，重點在於有沒有妥善維護，但民航局也觀察到，航空公司對高齡機的管理性不足時，故障數確實越來越多，風險也隨之升高，考量國內業者並沒有明顯打算做出汰除計畫，因此初步提出26年強制退場的方向。

高齡機退場原本訂在2019年元旦上路，但遠航提出異議，認為新機引進、人員訓練等時間不足，交通部同意延長至2020年元旦上路。

(中時 )