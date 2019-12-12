遠航是國內第一家民航公司，昔日為台灣內陸及離島航線龍頭，但2008年爆發財務危機暫停營業，2009年10月由建築大亨張綱維接手。張接將遠航定位為亞洲區域航線，於2011年正式復航。不過，遠航財務未見好轉，飛安出包事件頻傳，如今更傳出公司跳票，負責人避不出面，遠航將暫時停航的消息。

遠航將停航的消息傳出，外界難以置信，因為遠航今年8月引進ATR新機，董事長張綱維還宣稱，資金沒有疑慮，更大張旗鼓發表空地勤新制服。但遠航仍靠24年老飛機執飛仍是現實，也因此出包事件頻傳。以今年為例，3月間發生長灘島航班衝出跑道，引來當地居民圍觀，所幸機上122名乘客均安。另一起事件發生於4月，遠航爆出降落日本新潟班機的機艙突然冒出煙霧，導致旅客咳嗽，現場狀況混亂。

另一起更嚴重的空安事件，則是發生於去年2018年7月2日，FE8026班機降落松山機場前左引擎突然失效，當時機上共有171人，幸好飛機最後平安降落。今年12月運安會公布調查報告指出，該班機空中引擎失效，係因引擎葉片高周疲勞而斷裂，遠航的維修檢驗不符合適航指令。

其實不只空安事件，遠航公司營運狀況不佳，屢遭民航局重罰。108年才因取消航班太多，又未加以改善，而被民航局重罰200萬元。根據民航局資料，遠航106年也因取消航班太多，遭裁罰300萬元。

(中時電子報)