台灣桌球神童林昀儒與老大姐鄭怡靜今天在年終巡迴總決賽聯手3比0輕取匈牙利選手史祖迪（Adam Szudi）與波蓋兒（Szandra Pergel），不但闖進四強，而且還順利取得東京奧運桌球混雙門票。

林昀儒先前在世界盃奪男單銅牌，風光返國後只休息兩天就立刻南下國訓中心與鄭怡靜搭配練習，備戰這次年終總決賽中唯一有關東奧門票的混雙賽，8組人馬今天捉對廝殺，依照規定只需要晉級4強就能搭上奧運列車。

林昀儒和鄭怡靜目前世界混雙排名第3，面對世界排名第11的匈牙利組合，只花了18分鐘20秒就輕鬆的以11比7、11比3、11比4拿走勝利，接下來4強賽將碰到世界排名第一的大陸黃金組合許昕／劉詩雯。

目前台灣總共拿到東京奧運21張門票，分別是射箭6張、體操與射擊各5張，游泳2張、田徑1張、自由車1張、桌球1張，其中射箭雷千瑩(世錦賽女單金牌)、體操丁華恬(世錦賽)、游泳王星皓和王冠閎、自由車馮俊凱已提前確定能夠飛往東京。

(中時 )