2020總統大選，尋求連任的總統蔡英文，目前民調仍領先國民黨總統參選人韓國瑜。對此，前民進黨立委沈富雄直言，他非常不喜歡蔡英文，並感嘆表示，賴清德和他都想下架蔡英文，結果顯然是下不成，「上天真會作弄台灣人」。

韓國瑜日前曾在活動中表示，大家的眼神都充滿期待，希望可以有改變，蔡執政邁入第4年，全台民眾選出1個「亂」字來代表2019年，從2016年開始的代表字分別為「苦、茫、翻」，若讓蔡繼續連任，未來4年就是「慘、慘、慘、慘」。

沈富雄則在臉書指出，他非常不喜歡蔡英文，因為她不是一個好的領導人，若連任後，8年的治理將把台灣變成平庸之國，如同馬、郝、柯三位市長，24年的治理把台北變成平庸之城。

至於蔡民調為何遙遙領先？沈富雄提及前民進黨立委林濁水曾指出蔡是一位福將，任何不利的事件對她毫髮無傷，從8月初與韓黃金交叉後，4個半月間從35.4%升到51.0%，一路攀升不再回頭。至於福從何來？沈認為她有兩位大咖助選員，包括大陸國家主席習近平、以及高雄市長韓國瑜。

沈富雄也提出蔡英文最大缺點有三，首先是不會治國，包括不知如何改善經濟體質，對低薪束手無策，第二則是不敢動「勞保年金改革」以及錢沒有用在刀口上。第三，他認為蔡英文不會用人以及不知如何與北京周旋，護國保台理所當然，但不需與北京攪到彼此無台階可下。

蔡英文若連任，政情會有何變化？沈富雄預言，對北京軟化，「就職文告」即見真章，但經濟依舊停滯，一籌莫展。他感慨表示，賴清德和他都想下架蔡英文，結果顯然是下不成，因為等在後面準備上架的是韓國瑜，大家猶豫了，上天真會作弄台灣人。

(中時電子報)