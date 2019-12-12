韓國遊客遺失護照 暖心移民官助返國

韓國籍趙姓旅客一家5口昨（11日）到新北市專勤隊報案，搭乘計程車至新北市中和區員山公園開心遊玩，卻大意將全家護照遺落在計程車上，一家人非常擔憂無法如時返國。
值班台科員唐慰婷感同身受外出旅遊時遺失護照的焦慮，便立即請韓語老師以電話協助翻譯，細心瞭解韓國旅客遺失護照的過程，並安撫韓國旅客一家的情緒；隨後唐科員馬上聯繫警察廣播電台以警廣協尋遺失護照，同時請員山公園旁的積穗派出所若有民眾拾獲外國護照時通知該隊。
計程車司機將韓國旅客一家人護照送返該隊，頓時趙姓旅客的太太開心落淚，三個小孩也雀躍不已，頻頻答謝本隊人員的協助，並主動與唐科員合照紀念，趙姓旅客表示，感謝台灣的移民官適時且溫暖的幫忙，讓一家人能順利返國，為臺灣之旅畫下完美的句點，下次若有機會來台一定會拜訪唐科員。
新北市專勤隊隊長柳瑞福表示，同仁在值班受理案件時，多一份對民眾的關心，就有可能減少遺憾的發生，專勤隊的職責不僅在於查緝不法，同時也兼具協助外來人口的功能，讓外國人瞭解台灣環境的友善，亦有利於搭建國家間的友誼橋梁。
(中時 )
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