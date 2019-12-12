第18屆「旺宏科學獎」日前舉行頒獎典禮，新竹高中奪下1銀1優3佳，成績斐然，其中樂峻佑以「2048遊戲的勝率與時間差學習法程式特徵之分析」獲銀牌獎，以及郭叡以「從Sicherman Dice出發—機率問題上等效概念之探討」得優等獎。

旺宏指出，此次旺宏科學獎，全台計有131所學校、597支隊伍參賽，今年入圍學校也較往年更為多元，其中私立高中與東部高中獲獎隊數創新高，顯示旺宏教育基金會推展科普教育的具體成果。

其中基隆女中、瀛海高中、復興實驗高中、新營高工，都是首度進入決賽獲獎的學校，而今年獲獎總積分前3名學校校長，包括屏東高中陳國祥、新竹高中李明昭及宜蘭高中張以方，也獲得學校獎暨校長獎獎勵。

獲得銀牌獎的新竹高中樂峻佑以9個月時間運用學校資訊教室48電腦同時平行運算，共執行超過2500萬次遊戲，分析各種方格數組的相異特徵種類，「2倍定律」，成功得出將方格數增加至5格將有最高勝率的結論，此次除了獲獎肯定外，還可獲大學4年20萬獎學金。

郭叡則對數字和數學公式充滿熱愛，他選擇以骰子出發，研究機率相關問題，希望透過調整骰子的點數及玩法，探討什麼情況下會有等效（出現相同機率）的情況出現，最後成功將等效觀念推廣至不同的經典機率問題，如三門問題、不同規則下獲勝機率問題，獲評審青睞。

旺宏表示，「旺宏科學獎」是為啟發全國高中職學生對自然科學與應用科學的興趣，並鼓勵高中生探索科學的精神與創造發明的潛力而於2002年創立，首屆即提供大學4年萬元獎學金，鼓勵同學踴躍參賽。

旺宏科學獎目前由交通大學講座教授吳妍華擔任召集人，帶領召集委員及評審團齊力推動，10餘年來已有近9000支隊伍、近2萬名師生投入這項競賽，因影響層面廣泛，被喻為「高中的諾貝爾獎」。更多資訊可至官網查詢：http：／／www.mxeduc.org.tw／ScienceAward。

(中時 )