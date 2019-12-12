34歲獨自住在台北市中華街的張姓男子，因2天全無音訊，家人12日上午前往查看，發現他已在臥室內陳屍多時，警方到場時發現房間密閉，另有燒炭用的盆子，張更在牆壁寫下：「1年前就已被害死，剩下自我了斷」等字句，家人則表示張與女友分手後茶飯不思，連工作都辭掉，終日在家鬱鬱寡歡，不料發生憾事。

警消12日上午獲報，1名男子在北投區中華街住家陳屍，經前往了解後排除他殺，張父表示，住處之前曾遭火災，他們事後另搬至他處，簡單整修後只有兒子想搬回來，因兒子已長大，大家只是偶爾聯絡而已。

家屬供稱，1年多前張男疑與女友分手，心情陷入低潮，後來連工作都辭掉，常常關在家中，原本期待他能走出去，但12日因打手機沒接，他們前往查看，才發現張男已不幸喪生。

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