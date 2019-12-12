闊別10多年，親民黨總統參選人宋楚瑜12日輕裝簡行飛抵澎湖拜票，接連拜訪縣長賴峰偉及議長劉陳昭玲，與上百名長者共餐感受熱情，宋楚瑜承諾當選後一定每個月來澎湖。

宋楚瑜擔任台灣省長期間特別關心離島澎湖建設，經歷幾次大選，雖然不敵藍綠基本盤，但澎湖選區都開出亮麗成績單。

12日上午宋楚瑜偕同親民黨立法院黨團主任張碩文走訪澎湖，搭乘遠航班機延誤了近1小時，第1站先前往探視老友澎湖第二信用合作社主席莊馥全。

隨後轉往澎湖縣議會拜會議長劉陳昭玲，正值議會定期會議員幾乎全數出席，宋楚瑜與昔日老友們相見歡，還翻閱舊照片溫馨話家常。

宋楚瑜表示，擔任省長來了澎湖74趟，每個月至少走1次，他興建了21處漁港碼頭、應允了140多項政見，100％全兌現，自詡是台灣最接地氣的參選人。

宋楚瑜強調最關心澎湖醫療、交通、陸客、越界捕魚等議題，未來若有幸再服務政府，答應澎湖事務優先，每個月一定都來。

中午時刻特地安排與湖西鄉龍門社區上百名老人共進午餐，宋楚瑜受到熱烈歡迎感受濃郁人情味，熱鬧氣氛重現昔日時光。

下午專程前往縣府拜會縣長賴峰偉，兩人闢室密談不對外開放；宋楚瑜澎湖拜票行彷彿老友相見歡之旅，溫馨洋溢。

(中時 )