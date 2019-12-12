Liya發限時動態回應。（圖／翻攝自liyacheee IG）

32歲歌手謝和弦日前涉毒被逮，不久他又被爆料和正妹直播主Liya過從甚密，還跟Liya開房直播。今(12日)謝和弦接受媒體訪問，除了坦言將跟混血老婆Keanna離婚，也承認和Liya交往，對此，Liya稍早在IG限時動態寫下：「全世界此刻最傻眼的是我」，似乎與謝和弦不同調。

謝和弦稍早接受《ETtoday新聞雲》訪問，證實和Liya的緋聞，讚女方不吵鬧、很乖巧，也心疼對方因此忍受不少閒言閒語，護愛說：「我對每個都很公平」，他和Keanna相隔兩地已經許久沒聯絡，謝和弦證實打算離婚，但手續過年後再說。

謝和弦公開認愛後，Liya稍早疑似回應說：「全世界此刻最傻眼的是我」，對於外界評論，她昨天也曬美照並Hashtag說：「#我的世界裡不歡迎不愛我的人#那些對我口出惡言的人我永生永世封鎖你們#本公主真的不屑跟你們說話」，冷靜懶理閒言閒語。

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(中時電子報)