台北地區未來3年缺乏大規模辦公室供給釋出，且部份精華地區A辦建物老舊亟待都市更新，截至2019年第三季為止，台北商辦的空置率已降到低於3%，創多年來新低。在商辦供給短缺、租賃需求強勁及土地取得有限的環境下，國內投資人也開始把視線轉移政府土開招商案件。2020年即將公告招商的公辦都更、捷運聯開、設定地上權等3大類，將會是明年備受市場關注的焦點。

問：今年政府招商案表現出色，明年大型招商案還有那些？

答：仲量聯行副總經理侯文信表示，2019年政府推出的招商案屢傳捷報，截至目前預計累積投資金額超過1,500億元，包括台北車站C1D1聯開案約600億元、松江南京及信義區行政中心地上權案。而2020年雙北都會區政府大型招商案至少12案，大致可分為3大類：「公辦都更400億元」、「捷運聯開60億元」、「設定地上權600億元」，總投規模上看千億元。

問：近年政府積極推動公辦都更，明年此一趨勢如何？

答：明年政府將持續推動公辦都更招商案，其中台電公司北儲中心AR1-2開發案是台北市少見面積大、產權單一、近捷運站的公辦都更指標案件，投資金額至少110億元，目前已有多家業者表達投資興趣。另以捷運聯開案來說，新北市即將通車的環狀線沿線已成投資焦點，除已順利選出最優申請人的Y11、Y13站外，包括秀朗橋站、景平站及板橋站等正在公告或即將公告。

問：地上權也是近期的熱門議題，明年看法？

答：今年地上權案因地租計算降低投資風險，大幅度提升民間投資信任度及進場意願。松江南京及信義區行政中心地上權案的投標金皆大幅超過底標，顯見市場熱度，預期明年第一季將推出的世貿3館地上權案，占地面積近5000坪，使用分區屬娛樂設施區，建蔽率50%、容積率達560%，依其地利優勢，預計將掀起搶地大戰，可望創下2020年地上權案累積投標金額的高峰。

侯文信指出，整體而言，台灣投資市場在全球景氣動盪中逆流而上，且在低利環境中，不動產投資仍可提供相對優渥的增值空間，國內外資方都展現對台灣未來看好的態度，而在台北地區土地取得相對困難下，預期明年政府招商案將延續今年的熱潮，將會是備受市場關注的焦點。

(時報資訊)