行政院長蘇貞昌今（12）日在行政院會中，感謝各部會過去1年齊心努力防堵非洲豬瘟，隨著農曆年關將近，再次強調防疫工作絕勿有任何疏忽疏漏，中央或地方若因懈怠職務致生災害，必依刑法移送法辦，並請政委羅秉成及相關機關依法律規定辦理。

蘇貞昌也感謝立法院3日通過「動物傳染病防治條例」，防堵網購防疫漏洞，請相關部會加強宣導、並要求電商及賣家嚴格執行，不得宣稱不知情新法。若境外電商屢次再犯，視為意圖破壞國安層級的防疫措施，應使之與台灣無法通聯，請主管部會提出對策加強防範。

蘇貞昌指出，台灣豬隻口蹄疫拔針已1年，並向世界動物衛生組織（OIE）提出申請，若順利審查通過，台灣明年5月即成為非疫區、可輸出肉製品，單輸出日本的年產值就高達550億元，是非常龐大的產業商機。

蘇貞昌進一步指出，中國大陸及周邊10個非洲豬瘟疫區國家已鮮少豬肉可食，台灣又是養豬王國、養豬技術高明。過去台糖為調控國內肉製品的大規模養豬戶，未來新市場進軍可期，沼氣發電技術亦無問題，請相關部會單位藉此機會及早規畫相關作業。

農委會表示，已採取一連串強化措施，致力將非洲豬瘟阻絕於境外。經統計分析，國內入境旅客遭裁罰20萬元的案例，自今年10月起已大幅下降，顯示強化措施已達到宣導及管控效果，面對即將來臨的春節入境旅客高峰，將持續落實執行。

(時報資訊)