亞洲明年的經濟情勢如何？宏利投信認為，中美貿易談判破裂仍為主要風險，此外，已開發國家對亞洲出口的需求仍然低迷，而被寄予「救援」期望的中國，由於憂心推動大規模融資計劃恐再度衝擊其金融環境，此波推出的刺激政策影響範圍與規模相當有限。因此，明年亞洲經濟成長恐受限。

而渣打銀行又是怎麼預測2020年主要亞洲國家的經濟成長率呢？渣打銀東北亞區資深經濟學家符銘財表示，明年亞洲四小龍中，台灣的GDP表現會是最強勁的，渣打銀估2.2%，並預留了上修空間；韓國2.2%，香港-1.5%，新加坡為1.4%，日本為0.7%。至於中國，下個5年的GDP約為5.5%，而再下個5年則為5%。

宏利投信則表示，2019年亞洲整體經濟成長率有望達5.1%，而與新興市場其他地區相比，產出缺口縮小，通膨相對穩定，市場波動率較低，仍相對具有投資吸引力。其中，尤以受到中美貿易戰影響較小的亞洲國家經濟前景相對看好。宏利認為，隨著美國企業持續在亞洲尋找足以替代中國進口地位的市場，馬來西亞可能會在短期內成為其首選，其次為泰國與菲律賓。但從長遠的角度來看，若全球製造業和供應鏈將永久自中國移出，越南則將是主要的受益者，其次是馬來西亞、新加坡和印度。

(時報資訊)