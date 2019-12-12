《證交所》每股42.6元，東捷資訊16日起公開申購 14:322019/12/12 時報資訊 莊丙農 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 東捷資訊(6697)上櫃股票承銷案採競價拍賣方式今天開標，本次競價拍賣股數1,369仟股，公開申購股數為598仟股，參與投標之投標單筆數共計1,351筆，合格標單共計1,275筆，最低得標價格為42.50元，最高得標價格70.00元，得標加權平均價格43.56元，最後訂定公開申購價格為42.60元，12月16日至12月18日為公開申購期間，12月20日為公開抽籤日。 (時報資訊) #競價 #12 #價格 #拍賣 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸11月CPI漲4.5％創94個月新高 豬肉價漲110.2％ 10:322019/12/10 兩岸 5G競標首日出價冷 標金267億 NCC不希望標金太高 20:432019/12/10 財經 5G競標首日冷清 標金267億暫休兵 04:102019/12/11 財經焦點 雙12買氣旺！「1212暖冬盛典」活動業績增逾2成 11:442019/12/11 財經 明達醫競拍最高價80.8元 承銷價58.8元 16:282019/12/11 財經 《科技》5G競標Day2落幕，暫時得標價294.27億元 17:052019/12/11 財經 安集可轉債競拍最高價達109.22元 17:282019/12/11 財經 《證交所》明達醫上櫃申購價58.8元 17:222019/12/11 財經 5G競標進入第2日 5大電信不急 仍未過底標 20:112019/12/11 財經 離岸風電躉購費率 將走入歷史 04:102019/12/12 財經要聞 財經熱門新聞 北京報復川普見成效！美汽車業噩夢來了 - 財經 新莊投資客大逃亡！ 慘賠1500萬也要跑 - 財經 比核彈驚人！台積電暴衝334元逆天價 - 財經 - 工商 遠航停飛！合庫放貸22億元成最大債權苦主 - 財經 不良債、房地產到入主航空業 張綱維怎麼玩壞遠航？ - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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