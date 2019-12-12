東捷資訊(6697)上櫃股票承銷案採競價拍賣方式今天開標，本次競價拍賣股數1,369仟股，公開申購股數為598仟股，參與投標之投標單筆數共計1,351筆，合格標單共計1,275筆，最低得標價格為42.50元，最高得標價格70.00元，得標加權平均價格43.56元，最後訂定公開申購價格為42.60元，12月16日至12月18日為公開申購期間，12月20日為公開抽籤日。

(時報資訊)