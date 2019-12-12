台灣線上零售業龍頭—富邦媒(8454)雙12暖身慶買氣持續延燒，今日(12)《1212寵妻盛典》業績開紅盤，統計至12月12日上午10點整，業績已較平日同時段成長4倍以上，且買氣持續飆升。

雙12購物節登場，富邦媒暖身慶買氣持續延燒，統計至12月12日上午10點整，業績已較平日同時段成長4倍以上，來自行動端的消費者占比達7%，為感謝消費者一年來的支持，以及滿足雙11過後仍想加碼購物的消費需求，momo從「季節性選品」與「momo獨家」方向出發，再推年終壓軸盛事《1212寵妻盛典》，活動規模為歷年之最。

根據統計，momo雙12上半日前三大熱銷品類為3C、家電、保健旅遊，業績成長幅度較平日增長6至7倍；iPhone 11則延續在雙11期間強勁的買氣，持續穩坐雙12熱銷榜冠軍寶座，成為momo雙11、雙12熱銷榜雙冠王；同樣為消費者第一時間鎖定的人氣商品包含，礁溪兆品酒店住宿券、石頭掃地機器人二代、Ariel洗衣膠囊、亞諾納30吋行李箱、NIKE運動鞋、DR.WU杏仁酸亮白煥膚精華、3M細滑牙線棒、Champion大學T、GOO.N紙尿布等，皆展現熱絡買氣擠身熱門商品榜。

今日momo雙12也將迎來活動重頭戲，《雙12寵妻晚會》將於晚間9點熱烈登場，晚會現場星光熠熠，由2019新一代戲劇男神劉書宏攜手模仿奇才無尊，以及momo購物專家崔家軒與消費者一同狂歡，不私藏推薦雙12必買好物，商品陣容橫跨3C家電、美妝保養、流行服飾、生活用品、食品保健等類別，包含Nokia、iRobot、SK-II、Superdry、五月花、Arowana、永信藥品、享食尚等品牌好評商品，晚會期間將限時驚爆價3折起。

(時報資訊)