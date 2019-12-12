郝龍斌揮手送別羅智強、侯漢廷搭上公車離去，盼地方力量結合能包圍中央。（游念育攝）

郝龍斌（左）、羅智強（中）、侯漢廷（右）一同捍衛公投法，「嗆聲公車」再度上路。

台北市議員羅智強日前承諾自己創立的YouTube頻道「戰神94強」訂戶破5萬將推出100輛護公投、護司法的嗆聲公車，今早羅智強攜手前台北市長郝龍斌、北市議員侯漢廷一同捍衛公投法，舉辦「嗆聲公車」再上路記者會，上頭寫著「還我公投併大選」，抗議總統蔡英文強行修正「公投法」。

郝龍斌、羅智強及侯漢廷今在台北市政府前公車站牌舉行「用公車、就公投，還我公投併大選」記者會，並在YouTube頻道「戰神94強」直播，由郝龍斌揮手送別羅智強、侯漢廷搭上公車離去，羅智強說，標語有3款為「下架柯建銘、拒投民進黨」、「制定關說司法罪」和「恢復公投併大選」。

羅智強指出，民進黨過去把公投當成神主牌，推動公投併大選才能彰顯民意，但現在一腳把公投踢開，卻無人發覺，許多國家都在研究直接民主，但民進黨卻反其道而行，公投好用就當神主牌、公投不好用就一腳把他砸爛。

郝龍斌說，現在只能靠地方力量來包圍中央，中央不公投就由地方來推動，台北市通過「公投地方自治條例」，並聯合新北、桃園地區推動，未來會繼續與其他縣市溝通，盼各地議會都能支持。

侯漢廷表示，台北市為首善之都，也是行政中心在天子腳下的中央，所以才會率先在北市推動公投自治條例，侯說，在民進黨上任後，「農田水利會」和「鄉鎮市長」都從選舉變成官派，甚至是台大校長選不贏，民進黨就拔掉「管中閔」， 2018年公投題目對民進黨不利，就把2020年公投權拿掉，民進黨就是順他者昌，逆他者亡，這是有民主無法接受的。

(中時 )