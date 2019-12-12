修杰楷和劇中老婆林予晞吵架。TVBS提供

小薰（左）飾演修杰楷的前女友。TVBS提供

修杰楷、林予晞在《天堂的微笑》感情甜蜜，先前激烈床戲引轟動，隨著林予晞隱瞞罹癌真相，夫妻關係出現危機。私下與老婆賈靜雯吵架時，修杰楷都是如何處理的呢？他說：「小孩就是最好的調劑品。」修杰楷習慣冷靜後再溝通解決問題；林予晞跟情人吵架時也走冷戰路線，維持臭臉直到對方投降。

修杰楷戲裡戲外都是好爸爸、好丈夫的代表，和老婆賈靜雯幾乎不太發生爭執，說起夫妻相處之道，他認為彼此就是要不間斷地「溝通」，他跟賈靜雯會選擇不口出惡言，先冷靜一下，事後再好好談。但修杰楷也不諱言自己通常都是先認輸的那一位，「通常咘咘、波妞只要一撒嬌我就投降，負面情緒瞬間化為雲煙。」他為孩子學習修身養性、放棄自由，他笑說，婚前晚上他經常有兄弟聚會，婚後修杰楷則收心，「因為她們（孩子）會捨不得我出門，所以現在我的聚會已經減少很多。」

林予晞跟情人意見不合會變成冷戰高手，先採取臭臉模式，「敵不動、我不動，我的臉部表情和聲調都會沒有情緒，通常都是對方忍不住，先來示好。」劇中修杰楷留下懷孕的林予晞獨守空閨，林予晞癌症發作情況日趨嚴重，夫妻感情產生變化，兩人因為對孩子升學問題意見不合，在車上大吵一架，實際上孫氏夫妻現實中都不擅長跟情人吵架，衝突感全靠臨場演技發揮。

《天堂的微笑》近期出現關鍵角色，也就是修杰楷的「前女友」小薰（飾 呂宜人），她不斷出現在修杰楷生活周遭，兩人相處時的氛圍也帶有一絲曖昧，修杰楷說：「其實每個人過去都會有一段難忘的戀情，再次碰到的時候，那種熟悉又陌生的感覺是很有意思的。」

本週片尾彩蛋嘉賓為陳彥允、章廣辰，兩人以《在一起，就好》的兄弟檔「張定方」、「張仲凱」身分登場，陳彥允說：「完全不緊張、很好玩，就是一個來見弟弟的感覺。」兩人一見面就摸來摸去，搞笑互動逗樂全場，「我們互相鑑定一下，廣辰一直有在健身，我現在是已經完全變成瘦皮猴。」《天堂的微笑》每周六晚間十點於TVBS播出。

(中時 )