國民黨總統候選人韓國瑜12日下午造訪雲林，談到近日鬧得沸沸揚揚的花生之亂，韓痛批農委會不能變成「花錢部」，每當農民受損失，就發一筆錢補助讓農民閉嘴；他說，農漁民不怕吃苦，只盼穩定的通路、合理的利潤，希望農委會改變政策控管花生進口量。

韓國瑜12日下午參拜北港朝天宮後，接受媒體聯訪，記者提到雲林農民的說法，指農委會不是沒收購，而是補助也分藍綠，只有民進黨帶去的人才收購；韓國瑜直言，農委會好像天生希望農民不快樂，主委陳吉仲不曉得為了什麼，像前一陣子高麗菜在量產，卻進口這麼多高麗菜，如今花生也是如此。

他說，估計蔡英文政府執政3年多，花生進口將近4300噸，比馬英九時代增加30％，而明年預計進口5235噸，進口那麼多花生，請問這些花生農怎麼辦？真的是叫苦連天。

韓國瑜痛批，農委會不可以把自己的角色變成「花錢部」，就是每當農民受損失時，就發一筆錢補助、請農民閉嘴，這是不對的。他強調，農漁民朋友很知足，不怕吃苦，只希望一個穩定的通路、合理的利潤。

他認為，農委會今年一連串的做法，造成雲林縣很多農民大反彈。希望農委會能夠改變政策。

(中時 )