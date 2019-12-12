圖為慈湖的國旗。(記者季節攝)

積極支持韓國瑜的資深導演劉家昌今日表示，以民進黨的腐敗，下台是必然的，真正的敵人是自稱是中華民國派但成事不足敗事有餘的親民黨和郭台銘，呼籲泛藍民眾，寧可投新黨也不要投自稱中華民國派但傷害中華民國的人。

劉家昌今日在臉書發文表示，國民黨跟韓國瑜新北造勢，讓泛藍的選民鬆了一口氣，也讓替民進黨抹黑韓國瑜的名嘴前功盡棄，這群笨蛋 ，半年來天天黑，其實他們越黑、人民越反感，反而凝聚了泛藍選民的團結，中華民國有希望了。

劉家昌認為，以民進黨的腐敗，下台是必然的，從雙方的造勢可以看得出，民進黨已不是主要敵人，主要的敵人是兩個自稱是中華民國派的親民黨和郭台銘，這兩個成事不足敗事有餘的人，才是真正能傷害到中華民國最後這一役。

劉家昌說，反觀這20多年泛藍陣營，堅守中華民國、守護國旗的只有新黨。佩服他們屢敗屢戰，全黨支持韓國瑜，比國民黨更國民黨，算得上真正孫中山的信徒。泛藍需要能對抗民進黨的戰士，寧可投新黨也不要投口中是中華民國派，事實是傷害中華民國的人。

最後劉家昌預測韓國瑜得八百萬票當選，讓全台灣人民見證邪不勝正，天佑中華。

(中時 )