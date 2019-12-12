印度七年前發生一起震撼全球的「公車輪暴案」，使的這個古老美麗的國家有了一個令人害怕的別名— 「輪暴之都」。23歲的女大學生在行駛的巴士中慘遭多人輪流性侵後狠推下車，最後傷重不治。事後，犯下這起案件的加害者之一的辛格(Akshay Kumar Singh)還說出「在強暴事件中，女人該負的責任遠比男人更大。」，近日他為躲死刑再度發出狂言。

據《Khaleej Times》報導，事發之後辛格等人遭判死刑。近日，辛格為躲死刑竟向最高法院上訴，內容寫道，每個人都知道印度的空氣和水有問題，「(我的)生命已經在減少，為什麼還要判死刑？」理由荒唐且無理。事實上，在這些加害者遭判刑後，除了其中一名加害者在獄中輕生外，另外幾名加害者也曾陸續向最高院提出上訴，希望不被判死，然而全都被駁回。

據當地媒體報導，這些加害者極有可能在「公車輪暴案」的周年紀念日12月16日被處以絞刑。也有報導表示，監獄已經以假人來測試絞刑架，並從其他地方找來了特殊的繩索(special ropes)。不過，一名監獄人員向《法新社》表示，目前他們尚未接到任何準備的消息。

★請尊重身體自主權！請撥打113、110

★中時電子報關心您：再給自己一次機會

自殺諮詢專線：0800-788995（24小時）

生命線：1995

張老師專線：1980

(中時電子報)