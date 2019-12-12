台中市外籍教師人數是六都之末！市議員李麗華12日為學子請命，要求市府應增加外師的員額，讓學子更國際競爭力，至少從25位增加到40位超越台南；市長盧秀燕說，新市府上任後，明年經費從過去2500萬元，一口氣提升到4040萬元，將增加10到11位，盼透過逐年增加外師數量，讓台中接軌國際。

市議員李麗華12日於市政總質詢時，關心雙語教學，她說台中市324所學校，外師人數只有25人是六都之末；教育局針對台中市外籍老師數量長期不足問題，市府該如何因應？

盧秀燕表示，雙語政策很重要，對國家及城市競爭力影響很大，她上任後就發覺台中的外籍老師數量問題，因此市府編列109年相關經費時，將預算從過去的2500萬元，一口氣增加1500萬元，提升到4040萬元，將增加10到11位外師，明年數量將可達至少35位。

教育局長楊振昇說，市府除每年增加外籍老師數量，並結合各師資大學培育全英語教學公費生，自107年起委託師資培育大學培育全英語教學公費生，現已提報27名；另於108學年度國小教師甄試甄選6名雙語教師，協助學校推行雙語教學教育。

盧秀燕強調，台中過去外籍老師數量長期不足，新市府上任後，立即發覺問題、盤點規畫，逐年提升外師人數，市府也很感謝議會支持預算。

(中時 )