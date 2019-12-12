安姓泰籍移工因酒駕被警逮捕，28歲杜姓女通譯向安男誆稱，他涉酒駕要被罰5600元，安男被移送地檢訊問，杜女仍擔任通譯，她向安男詐稱已幫他繳5600元罰金，要求還錢，安男借錢交付給杜女，直到返國前請仲介公司辦理手續時，告知仲介公司才知被騙，台中地檢依詐欺罪將杜女起訴。

起訴書指出，杜女在泰國出生，通曉泰語，泰籍安姓移工在2019年8月18日因酒後騎電動車被警方逮捕，警方通知杜女到派出所擔任警訊時的通譯，杜女竟利用空檔向安男誆稱，酒駕會被罰新台幣5600元。

當天晚間，安男被警方解送台中地檢署接受檢察官複訊，杜女也到場擔任通譯，安男在晚間10時許獲釋，員警開警車順路將安男及杜女載返派出所，杜女上車後向安男詐稱已幫他繳了5600元罰金，要求他還錢，讓安男信以為真。

安男隔天打電話連絡杜女，指稱他已借到錢了，通知她取款，杜女20日晚間騎機車到位於工業區的安男任職公司，與安男會面取款。安男返回泰國，委請仲介公司人員辦理手續，將原委告知仲介公司人員，才知道被杜女欺騙。

杜女否認詐騙，指稱她擔任通譯，與安男有電話連絡，但她去找朋友，並到工業區買麵包，在安男公司外面遇到有人跟她打招呼，但她不知道是安男。

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(中時 )