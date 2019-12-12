（經濟部國貿局今（12）日表示，韓陣營說要重新協商ECFA，是否是要簽署服貿或是談判貨貿？建議可向社會說清楚。圖／本報系資料照片）

針對國民黨總統候選人韓國瑜辦公室主張，要重新協商ECFA才能避免經濟鎖國，經濟部國貿局今（12）日表示，我國是民主自由開放的經濟體，2019年的出口表現及經濟成長，都優於韓國或新加坡，對美國出口更創下歷史新高，「代表台灣不會經濟鎖國，更不會把經濟發展只鎖在同一國」。

至於ECFA目前執行中，國貿局強調，協議中也「沒有所謂10年到期規定」，不了解韓陣營要重新協商ECFA，是否是要簽署服貿或是談判貨貿？建議韓市長可以向台灣社會說明清楚。

國貿局強調，韓陣營以FTA覆蓋率不及其他國家，來批評台灣經濟鎖國，事實上加入區域經濟整合，一直是政府長期以來努力的方向，但是國際貿易情勢及產業競爭力也同樣關鍵。韓陣營所舉出的例子，像是韓國新加坡，今年到目前為止的出口表現或整體經濟成長，都不如台灣。

國貿局說，今年 1～10 月我國出口相對抗跌，不僅優於韓國的-10.4%及星國的-6.1% ，11 月單月的出口成長率，也已轉為成長3.3%。同時，今年前11個月，台灣對美出口總額已突破400億美元，更創下歷史新高，所謂經濟鎖國的指控，完全偏離事實。

國貿局指出，我國加入WTO的資訊科技協定(ITA 1)及 ITA 擴大(ITA 2)之後，出口的主力產品如電子跟資通訊產品，多享有零關稅待遇，並占我國總出口金額的五成。也因此，近年來的貿易順差，皆維持在 200 億美元以上，最近 3 年更分別高達 500 億美元、583 億美元及 492 億美元。

國貿局說明，從我國出口RCEP成員國的產品結構來看，資通訊產品即約占 6 成，加上部分 RCEP 成員國為強化本身的競爭力所採取的自主降稅，整體而言，我國產品輸銷 RCEP 成員享零關稅之比例已逾 7 成，出口至CPTPP國家的零關稅比例，更高達 8 成。

國貿局強調，推動參與區域經濟整合，是政府長期以來的經濟戰略目標，我國推動參與CPTPP的努力，也從未停下。同時，更持續針對各國保護政策下，被課徵高關稅的產業，輔導他們利用數位化新興科技，協助產業智慧化生產，加速升級轉型，增強產業競爭力。

至於ECFA的議題，國貿局表示，目前ECFA仍在持續執行中，條文中沒有所謂10年到期的規定，我方也沒有收到中方任何通知要終止條款的訊息，不了解韓陣營所謂重新協商ECFA的用意。如果是要進一步簽署曾引發太陽花學運的服貿協定，或是談判可能衝擊國內市場貨貿協定，建議韓市長可向台灣社會進一步說明。

(工商 )