漁船海上作業時經常潮起潮落不甚平穩，漁民朋友在海上如有穿著救生衣，可提高落水時之獲救率。但因目前的救生衣材質、樣式，無法兼顧海上作業便利性、穿著舒適性及安全性，因此漁業署徵求各界專業機構、研發產製團體協助提供適合漁民海上作業使用的救生衣。

漁業署表示，目前市面上常見救生衣類型，主要有充氣式與非充氣式，漁船上所配置的救生衣，大多屬非充氣式，雖符合「船舶設備規則」規定，但係以泡棉類材質填充，龐大厚重且穿著後難以從事漁撈作業。而充氣式救生衣雖體積較小，但價格較非充氣式救生衣貴，落水充氣後或逾一定年限未使用，須再更換氣瓶，成本較高，且漁撈作業中穿著，可能因魚鉤穿刺或磨損破裂而失效。

漁業署進一步說明，今年10月24日邀勞動部、交通部航港局、工業技術研究院、宜蘭縣漁工職業工會、相關區漁會及國內救生製造廠商代表，針對人員落海等危險因素，召開會議討論，取得救生衣材質應朝重量輕薄、穿戴方便，不影響海上操作為原則之共識。因至今均尚未尋得適用的救生衣，盼各界專業先進廠商或機構，能提供適當救生衣材質及樣式建議，供漁業署在實際操作評估後，作為鼓勵漁民購置救生衣之參考。

(工商 )