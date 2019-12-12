農業水資源規劃管理是保障國家糧食安全及穩定社會的重要基礎，相關的基礎資料如土壤、水源、灌溉水利設施、氣候、地形等均具有特殊的空間分布特性，為了更有效管理農業水資源，有必要引進新的管理工具，以掌握農地及設施的基礎資料，並解決跨部門間的農業資料流通問題。

農田水利基礎資料庫主要是由「地理資訊系統」(GIS，Geographic Information System)為主體的空間資料，再結合「農田水利生產環境資料庫」之各項設施和灌溉地籍等屬性資料而成。目前GIS技術在各公部門應用已相當普遍，而灌溉管理業務中約有70%的業務與空間資訊有關，基礎資料庫能輔助多項農田水利業務，大幅提升農業水資源規劃管理效率。

農委會自2005年補助水利會發展GIS業務迄今，以水利會工作站為建置單元，建立灌溉管理分區、灌排水路、水工構造物等空間資料，並逐年開設各級訓練課程，培訓水利會基層人員空間資料管理能力。同時依照灌溉管理業務之需求，開發灌溉管理系統三種應用平台（網路版iGIS、單機版dGIS、行動版mGIS)以提升管理效能，解決現地會勘時標的物誤判等困擾。2016年起，農委會以原空間資料庫為基礎，擴充灌排渠道、埤塘、水井、抽水機及灌溉地籍等屬性資料，除了達到灌溉管理業務e化之目標外，更能即時且完善的提供資訊，做為農業用水調配與農業政策擬定之重要依據。

結合雲端運算 提供決策輔助資訊

農委會2018年進一步導入農業資源雲協作閘道的概念，並逐步架設農田水利資源雲閘道，即可順利將各部門授權分享的資料進行串流，以提供更多元且精準的決策方案。

農田水利基礎資料庫應用於灌溉管理業務層面，還可協助政府相關政策推動，包括推廣管路灌溉計畫設施區位勘選、配合大糧倉政策提供發展重點區域與目標資訊、浪漫臺三線政策提供發展重點區域與區位分析、劃設與公告農田水利設施範圍、配合國土計畫法之農業發展地區劃設作業基礎進行農田水利農地資源盤查、農業環境污染潛勢區及強化監控機制等。

控管建置成本 效益最大化

農田水利基礎資料庫的發展為建立一套單一圖臺，透過API介接技術提供各項管理資訊系統空間資訊，如此僅維護一套空間資料與開發單一圖臺，可降低開發與維運的成本，同時維持各項資料間的標準化，使各項基礎資料的正確性與完整性均保持在最佳狀態。

結合新穎科技 確保糧食作物生產

糧食作物生產受環境條件的影響很大，尤其氣候條件與土壤資源，因應農委會擴大水利會服務範圍等重要政策的推動，有效管理灌溉用水更是重要的課題。透過多年努力建置的農田水利基礎資料庫，配合感測技術、智能機器與大數據等新穎的數位科技，改善灌溉水資源管理與耕作制度，減少糧食作物生產過程中的外在影響條件，可更有效掌握各項農地及設施的核心資料，整合水、土、作物等資訊，將有限的潔淨水資源適時輸送至農地中，以確保糧食作物的生產。

(工商 )