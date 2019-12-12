證交所表示，東捷資訊（6697）初次上櫃普通股股票上市承銷（IPO）案，採競價拍賣及公開申購方式辦理，今（12）日辦理競拍，競拍結果最高得標價格為70元，並訂定上市承銷價格為42.6元。東捷資訊今日在興櫃市場成交參考價約在49元上下。

東捷資訊今日司辦理競價拍賣股數1,369仟股，公開申購股數為598仟股。證交所統，東捷資訊次參與投標的投標單共計1,351筆，合格標單共計1,275筆，以美國標方式決定競價拍賣得標價格，已於今日經由公開方式完成電腦開標，並全部順利拍賣完成。

開標結果最低得標價格42.5元，最高得標價格70元，得標加權平均價格43.56元。

證交所表示，另依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定，東捷資訊競拍最低承銷價格為32.77元，此次辦理公開申購價格為42.6元，12月16～18日為公開申購期間；12月20日為公開抽籤日。

(工商 )