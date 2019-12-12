農糧署為因應貿易自由化及強化農業經營體質，自105年起辦理農業產銷班經營管理軟實力輔導，鼓勵產銷班以品質、品牌、創新及合作為主軸，突破經營瓶頸。為展示輔導成果，農糧署今年12月12日於高雄蓮潭會館辦理「108年提升農業產銷班經營管理軟實力計畫成果發表會」。

今年度成果展聚焦四大亮點：「107年農業女力創意點子競賽圓夢成果發表」、「108年農業女力創意點子創意構想展示」、「產銷班工作坊輔導成果」及「產銷班企業化經營轉型歷程與經驗分享」。胡忠一署長親蒞會場致詞勉勵，肯定受輔導之農業產銷班展現之優異成果，並於會中公布108年農業女力創意點子競賽得獎名單頒獎表揚，以鼓勵農村女性踴躍發想創意。

看見農業世界裡的SHE勢力

隨著女性意識崛起，積極參與各領域並勇敢發聲的女性比例增加，農糧署為鼓勵農村女力發揮所長投入農村經營，辦理農業女性幹部培訓、農業直播企劃實戰與農村美學等課程，並擴大辦理「農業女力創意點子競賽」，經兩階段遴選，從全國20件創意點子企劃提案中，遴選10個精彩點子，於11月13日進行決賽，評選出首獎、貳獎、參獎各1名，以及優良獎、佳作獎數名，首獎可獲得10萬元之高額獎金。

農糧署進一步說明，本次入圍提案，來自臺東縣鹿野鄉的黃惠玟，提出「有一種食材-小鎮」創意，利用當季盛產、過剩或次級農產品做為佈置主角，取代一般會場佈置常用的花卉；高雄市旗山區林玉真提出「數樹（e化樹牌系統）」創意，可紀錄田間果樹生長狀況及產量等資料，未來可做為大數據分析使用。在農產品行銷及加工方面，邱如君「桶柑的香甜滋味」、謝杏芬「將最無聊的米提升為老少咸宜的零食」、林馬雯「氣泡好棒蒡」、江嘉維「手+合=拾食實農村廚房」、林貝珊「我的黑金事業」、謝雅萱等人「斜槓農婦的一方田」、林慶蓉「貝多芬第六號(田園交響曲)」、呂琬婷「米來飽-小農有禮」，都極具巧思及創意。

產銷班轉型企業化經營 建立互利營運模式

因農業產銷班不具法人地位，在經營共同事業時，常遭遇出資、盈餘分配、無法與合作對象簽約等問題，致許多產銷班合作僅止於生產技術交流及資材共同採購。為解決上述困境，該署自本年起輔導產銷班建立企業化經營模式，協助屏東縣屏東市蔬菜產銷班第13班及彰化縣竹塘鄉蔬菜產銷班第9班轉型成立合作社。屏東縣陳建行班長分享，合作社擁有法人資格，能解決買家稅務抵扣與產銷班設備財產所有權屬與管理問題；彰化縣蔡宜修班長則分享，建立入股分潤制度，有利於產銷班永續發展，期待集結彰化縣具相同理念之優秀夥伴，循「A-TEAM」產業策略聯盟合作模式，在競爭又相互學習的組織文化下，帶動整體產業發展。

農業產銷班是農村產業發展的基礎組織，為因應時代變化與市場趨勢，農糧署滾動式調整輔導主軸與方策，鼓勵產銷班推展農村女力、轉型法人化與企業化經營，提升競爭力，奠定農村發展新方向。

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