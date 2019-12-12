台股今日在台積電領軍創高下持續驚驚漲，帶動後段封測族群權值股跟進強彈，封測龍頭日月光投控（3711）明年營運動能獲外資看好，今日股價開高後放量勁揚，終場大漲5.22％、收於84.6元，創下掛牌以來新高價，成交量暴增2.4倍至2萬7307張。

日月光投控11月初觸及波段高點後震盪拉回，5日起再度發動上攻，累計近5個交易日漲幅達12.8％。以年初低點55元起算，今年來漲幅高達53.8％。三大法人近期持續偏多操作，上周買超達1萬2049張，本周迄今續買超736張，其中昨日買超達941張。

日月光投控2019年11月自結合併營收384.56億元，月減0.85％、年增1.35％。其中，IC封測與材料營收228.38億元，月減0.9％、年增6％。電子代工（EMS）11月營收162.24億元，月減1.55％、年減2.77％。累計1～11月合併營收3744億元，年增51.77％。

法人預期，日月光投控封測業務維持高檔、但電子代工業務轉淡，預期第四季營收估較第三季略降、續拚持穩向上，仍可望較去年同期小幅成長。明年首季在新產品及5G相關應用需求帶動下，淡季營運可望優於往年水準，營收有望挑戰同期新高。

美系外資日前出具報告看好日月光投控，認為將受惠半導體需求顯著擴大、系統級天線封裝（AiP）帶動系統級封裝（SiP）加速成長，看好日月光投控明年首季淡季不淡、第二季強勁反彈，將日月光投控評等自「中性」調升至「加碼」，目標價自80元調升至92元。

另一家美系外資亦出具力挺，認為在蘋果需求帶動下，日月光投控明年首季封測、電子代工營收季減幅度，均可望明顯優於往年季節性水準，預估首季營收季減約12～13％，全年營收估成長12％，但獲利成長上看47～48％、挑戰新高紀錄。

(時報資訊)