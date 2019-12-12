美國公民及移民服務局(USCIS)最新規定，美國入籍申請人如果有兩次酒駕被定罪紀錄，恐會被拒絕。申請入籍歸化成為美國公民的外籍人士，就必須證明具有「良好道德標準」，並保證持續維持良好行為。

申請人必須符合司法部長界定的「良好道德標準」(Good Moral Character，簡稱GMC)，目前的規範，包括賣淫、通姦、一夫多妻、作偽證、走私人口、非法賭博、對於家屬未盡撫養責任、習慣喝到爛醉以及曾經坐牢180天等，都認定為不符「良好道德標準」。若酒後開車(DUI)遭定罪兩次以上，入籍申請將會受到影響。對於曾有兩次以上酒駕定罪前科的入籍申請人，如果要彌補「良好道德標準」的缺陷，可以提出證據證明其他方面均奉公守法。

根據美國移民法律規定，若入籍申請人曾經觸犯刑法而被定罪、判刑，申請案件可能無法過關，甚至遭驅逐出境，也可能無法獲得移民福利。入籍申請者需證明申請入籍之前的五年期間均符合「良好道德標準」，提出申請之後一直到成為美國公民之際，都必須繼續維持「良好道德標準」。

(中時電子報)