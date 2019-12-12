真的嚇壞！一名男網友上網分享恐怖遭遇，他摳掉一顆蛋蛋上的「痘痘」後，不但血流不止且「GG軟軟的」，嚇得他立刻就醫。結果醫生告知是「良性血管瘤」，並無大礙。

這名網友在臉書社團「爆怨公社」PO文表示，近日在洗澡時，突然發現蛋蛋上有顆痘痘，當下沒想太多，順手就把它摳掉。誰知摳掉後傷口竟然「血流不止」，而且還感覺「那話兒」軟趴趴，他心急立刻DIY測試自己的「雄性功能」，恐怖的事情發生了！

蛋蛋上的傷口竟然爆開狂噴血，嚇得他立刻就醫。幸好醫生表示那是「良性血管瘤」，並沒有生命危險。

血管瘤聽起來很可怕，不過其實是一種常見的良性疾病，也可以說是血管畸形，它是皮膚血管異常增生或血管擴張，所引起的各種血管瘤及血管胎記。一般不會造成生命上的危險，但若發生於頭、頸、臉部，會造成患者外觀上的困擾。

但若長在腦、心臟或主動脈等部位，可能造成腦中風；而心臟血管瘤如果破裂，則可能造成心包膜積水、壓迫心臟，造成休克，需要注意。

(中時電子報)