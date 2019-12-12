被喻為大象的印度已成為大陸家電企業縱向一體化產業鏈輸出海外的首站。「中國龍」打造全球性家電品牌，印度市場無疑具有重要的戰略意義。如今，美的、TCL華星、海爾，華為、中興、OPPO、vivo、小米、中聯重工、比亞迪等大陸企業都已進入印度市場。

美的集團副總裁、美的國際總裁王建國10日透露，美的印度綠地（自購土地）項目選址馬哈拉什特拉邦，當地汽車製造業集中，基礎設施、供應鏈較好，目前，該項目一期廠房已封頂，預計2020年4月全線投產。按照規畫，該項目投產後，可實現冰箱、洗衣機、淨水器、熱水器各50萬台，家用空調150萬台，商用空調25萬台，空調壓縮機450萬台的年產能。

王建國說，這是美的壓縮機、電機首次走出大陸，到海外設廠，印度人口多，但競爭也很激烈，關鍵零組件在當地生產之後，可以提高成本競爭力。

與美的一樣，TCL到印度也選擇了縱向產業鏈一體化方案，印度成為大陸家電出海升級的範本。TCL華星正在印度建設當地首個液晶模組項目，這也是TCL華星首個海外項目，它與TCL實業控股的彩電整機項目一起，在印度形成了一體化的縱向產業鏈。

據了解，總投資15.3億元人民幣的TCL華星印度模組項目，一期廠房預計今年12月30日封頂，計畫2020年投產，該項目包括了6條手機模組生產線和5條電視模組生產線。除了調集大陸國內的工廠資源，TCL華星印度項目還把上游配套廠也邀請到當地「抱團出海」，並把目前的主流生產技術和工藝都移植到印度，比如手機模組涵蓋劉海螢幕、水滴螢幕、盲孔螢幕和全螢幕。

TCL華星高級副總裁、武漢華星總經理趙軍表示，他們很多客戶包括三星、小米在印度都有工廠，他們也一路追隨客戶，啟動了印度項目。在所有海外新興市場中，印度發展最快，且印度人口總數接近大陸，又以年輕人為主，加上印度政府積極推進「印度製造」，出台了不少行業政策和關稅措施，因此TCL華星與兄弟企業要在印度發展模組整機一體化項目。

有預測指出，今年印度家電市場將增長6％到7％至7千億盧比（約2940億台幣），其中空調、冰箱、洗衣機、淨水器、熱水器的銷量預計達600萬台、1300萬台、800萬台、700萬台、400萬台。

(旺報 )