台灣知名的百夫長旅行箱創辦人陳志彬，以無黨籍身分參選台中市西屯、南屯第四選區立委選舉。（盧金足攝）

知名的百夫長旅行箱創辦人陳志彬，以無黨籍身分參選台中市（西屯、南屯）第四選區立委選舉，與其他參選人大張旗鼓成立競選總部不一樣的是，他的競總設在虛擬網路，以臉書粉絲專頁宣傳「為天地立心、為生民立命」理念，一個在全世界做生意的大老闆，關心台灣前途，推動「十五分鐘快捷微型」選民見面會，在全台灣各地登場，強調發展只有論述、沒有詆毀的「新政治美學」選風，引起很多共鳴。

陳志彬是台灣百夫長旅行箱的創辦人，在全球打出旅行箱知名度與好口碑，經商常在各個國家、城市跑透透，更加關心台灣這塊土地，這次投入立委選舉，懷抱淑世理想，和旅行箱插旗銷售版圖一樣展現美學與深度，決定打一場顛覆傳統的選戰。

「過去的兩周間，我們在便利商店裡的小餐桌，或在馬路邊的騎樓，在任何地方，彼此為商議台灣前途交流」，陳志彬說，重點溝通的「十五分鐘快捷微型」選民見面會，獲得熱烈回響，即使只有兩人、五人，他都樂於親自講解參選初衷、參選意義、參選目的。

陳志彬表示，有的聽講人並不設籍在台中市第四選區也無妨，台灣人民對美好生活的嚮往、台灣人民對民主事業發展，是不分時限、不分區域的。

陳志彬除了在網路發聲，也拍攝網路影片宣達參選政見，目的「實現宏謀中華民國前途發展，鞏拱台灣人民安居樂業」，他直言，婉拒朋友票、友情票，請細看他拍的YouTube影片，「滿意了，認同了，再投票給我」。

他也為台灣外交與國際地位處處受掣肘，建言為了使中華民國能智奪國際社會的話語權、參謀權、指揮權，首要任務必是打造平均年齡45歲的「 新5G世代超級立法院 」，中華民國亟需達成四個全面進化，包括國民全面文明化、國會全面年輕化、國家全面科技化、國防全面數位化。

陳志彬進一步說明，他以普通百姓身份，在政壇初試啼聲，即投入最高民意機關立委選舉，證明於中華民國自由地區，人人都享有直接參與決策國家大事的機會，握有將理念與信仰昇華為政見，承擔國家興亡的責任。

選戰進入最後衝刺階段，陳志彬強調，為避免人情成本影響問政品質，不開設政治獻金帳戶，不懸掛路邊選舉看板，杜絕鋪張浪費，經商廿多年，棄商從政，以他打拚旅行箱事業的精神，打出另類選舉戰法，目標要完成屬於台灣人民自己的台灣夢，讓不少選民刮目相看。

(中時 )