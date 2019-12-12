國民黨總統候選人韓國瑜12日參拜雲林縣北港朝天宮，抨擊農委會對農民好像天生希望農民不快樂；農委會把自己的角色變成「花錢部」，農民受損失就發一筆錢給你，請農民閉嘴，這是不對的。

韓國瑜被問及花生收購是否分藍綠，表示農委會對農民好像天生希望農民不快樂，陳吉仲主委不曉得為什麼在管制農產品的時候，很多農民罵聲不斷，像前一陣子高麗菜在量產，進口這麼多高麗菜。

韓國瑜強調花生也是一樣，估計蔡英文政府執政3年多，花生進口將近4300噸，比馬英九時代多了百分之卅，現在花生量產，卻大量的放進口進來，明年預計要進口5235噸，進口這麼多花生，請問花生農怎麼辦。

韓國瑜說他覺得農委會把自己的角色變成「花錢部」，什麼叫「花錢部」，農民好像受損失就發一筆錢給你，請農民閉嘴，這是不對的，農漁民不怕吃苦，只希望1個穩定的通路、合理的利潤，是很容易知足的。農委會這一連串的作法，特別對花生這一部分，造成雲林縣很多農民的大反彈，希望農委會能改變政策。

(中時 )