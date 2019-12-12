涉及彰化五金大賣場殺妻案的邱男9日陳屍於安定一處偏僻農地。（翻攝相片／劉秀芬台南傳真）

台南市善化警方9日接獲報案，安定區蘇厝里一名工人前往南科園區交界的牧草田割草時，發現發現一名男子倒臥草地，已沒有生命跡象，警方採集死者指紋查出身分後，全案轉由彰化警方調查偵辦，原來死者邱男涉及彰化五金大賣場殺妻，檢警目前朝男殺妻後輕生偵辦。

善化分局表示，邱男陳屍位置離大馬路還有很遠的距離，地點相當偏僻，現場也沒有留下任何交通工具，邱男為何陳屍該處，還有待調查。

警方經比對相關資確認死者身分，隨即通知家前去製作筆錄，並報請檢察官相驗，死因尚待確認，如涉有刑事案件，再由原調查偵辦分局偵辦。

法醫相驗邱男的遺體，初步排除他殺嫌疑，由於死者家屬對死因沒有異議，未進一步解剖，但是否服毒自盡，仍有待抽血化驗。

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