首次進軍越南；新纖(1409)12日，由總經理羅時銓，和越南最大的國營事業、越南油氣集團PVN子公司VINPOLY聚酯化纖公司董事長陶文玉，簽定合作意向書MOU；羅時銓指出，雙方將會分工合作，VNPOLY提供機台設備、人員、生產。新纖則是技術導入、行銷開拓通路，以及全球品牌廠的關係建立及推動。

VNPOLY為越南第一家國營聚酯化纖公司，主要產品為聚酯短纖棉、POY與DTY，日總產能為500噸，不過目前DTY只有開出100至200噸。

羅時銓指出，VNPOLY位於北越河內，工廠在2015年、2016年開始投產，投產至今稼動率不高，因此希望導入新纖技術提升產量及品質，新增產量也由新纖負責銷售。

新纖表示，此項合作除差異化的聚酯纖維產品外，也將在聚酯塑膠產品領域展開合作計畫。

羅時銓強調，新纖目前在東南亞的生產重心在泰國，許多品牌客戶多年來積極邀請新纖赴越南設廠，但始終未果，這次與VNPOLY合作，透過合作模式，雙方不但在差異化產品的技術與銷售可雙贏，也相當於新纖正式在越南擁有產能，初期不必自己投資設廠。

根據合作計畫，新纖表示，這項投資初期的金額不高，明年新纖將在有越南設立子公司，透過這次的合作，新纖正式進軍越南。

新纖目前在東南亞的佈局，泰國廠以工程塑膠為主要項目，越南則主攻化纖紡織。新纖指出，未來，越南的紡織產能，也可供應泰國市場的需求。

羅時銓指出，雙方初期是採分工合作的模式；未來，如果業務穩定、市場前景展望佳，新纖也不排在現有VNPOLY閒置空地自行投資設廠。

新纖集團董事長吳東昇、越南駐台北辦事處大使阮英勇表示，此案將結合新纖人才、技術與VNPOLY現代化的生產設備、國內外服裝供應鏈，發揮彼此優勢，除促進台越高科技紡織產業的發展，也有助新纖與越南紡織供應鏈無縫接軌，締造雙贏的契機。

(工商 )