遠東航空今（12）日上午售票系統以維修為由暫停運作，下午一點半左右公司正式發給員工通知，宣布13日將結束一切飛航營運，公告視同資遣，民航局已通知媒體稍晚將召開記者會說明。各種跡象顯示，2009年入主遠航，2011年4月復飛的遠航有可能在九年半後又重演停飛事件。

遠航在本月五日還照常發放薪水，未見到財務困難狀況，但是今日公司暫停票，董事長張綱維失聯，公司高階不接電話，僅發LINE表示下午民航局或統一發布，傳遞出非常不尋常的氣氛。

遠航是今天上午在臉書粉絲專頁公告指出，配合系統維護，遠航訂位購票各項功能暫停服務。

公司老臣指出，遠航在2015年時順利完成重整，主要是靠兩岸航線的支撐，遠航董事長張綱維創辦的樺福集團，也在旅館與房地產等相關事業做與兩岸有關的開展，計畫建構完整的兩岸航空旅遊業務，但因兩岸關係惡化，陸客限縮，公司兩岸航線大幅裁減，旅館事業也經營困難，可能是導致今天局面的主要因素。

(工商 )