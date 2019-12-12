2019年即將邁向尾聲， 為了展望2020年能夠取得一個好的開始，韓國電子巨頭三星已經如火如荼的準備新機Galaxy S11系列（暫定名稱）。在新機即將搭載1億畫素（108M）相機感測器、最高可能支援100倍混合變焦能力的資訊曝光之後，認證機構方面最新曝光的資訊就是Galaxy S11的電池容量。 從容量來看，三星很明顯擺脫了保守的包袱，開始搭載更大容量的電池，對於三星Galaxy S11系列的續航力表現，可望再度有所提升！

根據Safety Korea的認證資訊，三星Galaxy S11的電池容量已經曝光，額定電量 4370 mAh，典型電量 4500mAh，比Galaxy S10的3400mAh提升不少。 在此之前，三星S11+及S11e的（典型電量）電池容量也都已經提前走漏，分别为5000 mAh與4000 mAh，作為參考 Galaxy S10+ 以及 ＳS10e 的典型電量分別是 4100mAh 以及 3100mAh（三星S11e / S11 / S11電型號分别為EB-BG980ABY / EB-BG985AB / EB-BG988ABY）。就此來看，三星Galaxy S11系列的電池容量至少是4000mAh起跳，提升幅度非常明顯。

自從Galaxy Note 7事件之後， 三星對於智慧型手機的電量，一直都採取保守政策，幾年來沒有很明顯的提升。但是從Galaxy S11系列的電池電量可能大幅提升的傳聞來看， 三星很明顯已經走出過去的陰霾，開始在手機電池電量上大刀闊斧的前進。

除了電池電量的資訊之外，三星Galaxy S11系列也預計將會在拍照攝影能力上面大幅提升，預計搭載全新108M感測器， 可能支援10倍光學變焦、最高100倍混合變焦的能力， 更可以錄製8K影片。 主相機的設置則採用了長方形（或稱作骨牌造型）的設計，至少搭載3顆主鏡頭、最多則上看5顆。螢幕仍舊延續Infinity-O（O極限全螢幕）的螢幕開孔設計，只是開孔位置採用Galaxy Note 10系列的做法，把前鏡頭螢幕開孔放置在頂端中央，而不是像Galaxy S10系列一樣，把螢幕開孔放在頂端右側。

一般來說三星都選擇在2月份的MWC（全球行動通訊大會）之前，獨立舉辦發表會， 揭曉GALAXY S系列新機。換句話說現在距離三星Galaxy S11系列即將發表的時間，可能僅剩兩個多月。一往三星都會在GALAXY S系列裡面，分別推出採用Exynos處理器以及高通處理器的版本， 而台灣市場大多推出搭載Exynos處理器的款式。但是這項傳統在2019年有所改變， 三星選擇在台灣推出的Galaxy S10系列，是搭載高通Snapdragon 855處理器的款式。根據業界傳聞，三星Galaxy S11今年將會更大規模的採用高通處理器，就此來看台灣今年也有很有可能能買到搭載高通Snapdragon 865處理器的版本，台灣的星粉們你準備好了嗎！

(中時電子報)