遠航驚傳停業，公司內部公告指出，將於自2019年12月13日起停止一切飛航營運，消息震驚市場。不少網友在批踢踢熱烈討論，有人提議剛拿到營運許可的星宇航空可以接手航線。

遠航稍早在官網公告，訂位購票暫停服務，沒想到卻已悄悄傳真給各旅行社遠航內部公告，內容第一段明白指出「因長期營運虧損，資金籌措困難，經公司通知，將於2019年12月13日（明日）起停止一切飛航營運。」

而星宇航空才拿到民航運輸業營運許可證，預定明年1月23日開航，部分網友大喊遠東航空的航線可以讓張國煒的星宇航空接下，「星宇快買下來」、「看星宇要不要順勢成立國內線公司」、「星宇要收一批ATR飛國內線了嗎XD」、「希望星宇能多搶幾個好路線，我想坐新飛機」。不過也有人認為不太可能，「星宇現在也沒心力吃下遠航吧...」、「星宇要怎飛？有飛機嗎？他又不是大到跟華X長X一樣」。

遠航事件也引發網友關注，甚至有網友點名華航前景堪憂，「有人新開有人倒閉就很正常的市場運作，尤其航空業成本結構特殊，不是大賺就是大賠，華航罷工完成本大增，對前景堪憂」。

遠航近年來頻頻傳出財務危機，今年5月曾有周刊爆料遠航財務黑洞擴大，當時張綱維董事長還出面澄清，並表示要控告不實消息。如今卻傳出停飛消息，令消費者和旅行業者大感意外。

(中時電子報)