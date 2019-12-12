台中市南屯區黎明路與市政南一路口，12日凌晨傳出2車對撞車禍，其中一輛車型較小的Mini車上一男一女，一度受困車上，兩車3人救出後，幸皆為輕微挫傷送醫診療，台中市警局第四分局交通分隊小隊長張文瑞指出，因雙方通過路口時，未注意車速及注意禮讓，才造成事故，詳細原因調查中。
46歲林男12日凌晨1時多，開著Austin Mini載著33歲梁女，由市政南一路往環中路方向行駛，行經黎明路口時，與沿著黎明路往市政路方向，27歲張男駕駛的TOYOTA Altis發生對撞，林男駕駛的Austin Mini左側車門被Altis車頭撞上，車門凹陷，Altis則車頭毀損，零件四散，二車因撞擊力道，分別向左右方向轉彎，其中Altis還撞進黎明國小的圍籬內。
車禍發生後，mini車門因為被撞擊打不開，林男及梁女一度受困車內，消防隊到場後以破壞器材救出2人後，送醫治療，撞進學校圍籬內的張男則自行開車門，走出來，幸3人均輕微挫傷無大礙，三人酒測值也均為零，疑是雙方行經路口，無互相讓車，才造成車禍。
台中市警局第四分局交通分隊初步調查，當時路口為閃黃燈及紅燈，依規定行駛支道（閃紅燈）的車輛應禮讓幹道（閃黃燈）的車量先行，當時行駛於市政南一路的林男是支道，應禮讓行駛幹道（黎明路）的張男先行，詳細原因還需調查。
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。