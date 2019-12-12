中市黎明路與市政南一路口，12日凌晨傳出2車對撞車禍，三人受傷。（台中市警局第四分局提供／黃國峰台中傳真）

中市黎明路與市政南一路口，12日凌晨傳出2車對撞車禍，張男駕駛的Altis撞擊Austin Mini後，向左行駛，再撞入黎明國小圍籬內。（台中市警局第四分局提供／黃國峰台中傳真）

中市黎明路市政南一路二車對撞

台中市南屯區黎明路與市政南一路口，12日凌晨傳出2車對撞車禍，其中一輛車型較小的Mini車上一男一女，一度受困車上，兩車3人救出後，幸皆為輕微挫傷送醫診療，台中市警局第四分局交通分隊小隊長張文瑞指出，因雙方通過路口時，未注意車速及注意禮讓，才造成事故，詳細原因調查中。

46歲林男12日凌晨1時多，開著Austin Mini載著33歲梁女，由市政南一路往環中路方向行駛，行經黎明路口時，與沿著黎明路往市政路方向，27歲張男駕駛的TOYOTA Altis發生對撞，林男駕駛的Austin Mini左側車門被Altis車頭撞上，車門凹陷，Altis則車頭毀損，零件四散，二車因撞擊力道，分別向左右方向轉彎，其中Altis還撞進黎明國小的圍籬內。

車禍發生後，mini車門因為被撞擊打不開，林男及梁女一度受困車內，消防隊到場後以破壞器材救出2人後，送醫治療，撞進學校圍籬內的張男則自行開車門，走出來，幸3人均輕微挫傷無大礙，三人酒測值也均為零，疑是雙方行經路口，無互相讓車，才造成車禍。

台中市警局第四分局交通分隊初步調查，當時路口為閃黃燈及紅燈，依規定行駛支道（閃紅燈）的車輛應禮讓幹道（閃黃燈）的車量先行，當時行駛於市政南一路的林男是支道，應禮讓行駛幹道（黎明路）的張男先行，詳細原因還需調查。

(中時 )