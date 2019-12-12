日勝生(2547)100%持有的子公司泰誠營造拿下「高雄火車站站東舊宿舍區都市更新事業」都市更新案最優申請人。日勝生說，初步想法會以集團京站的軌道經濟與首都東西軸線翻轉成功經驗，規劃包含一棟商場及住宅結合之複合式多功能社區，配合交通部及高雄市政府的都市計畫，使高雄舊城區能機能轉型與南北軸線翻轉再生，未來將打造成為高雄車站周邊現代化城市景觀地標之一。

日勝生說，集團完成多項重大公共工程，其中泰誠發展營造多有參與，包括台北轉運站BOT案、桃園污水下水道系統BOT案、多個捷運聯合開發案、地上權案、青年社會住宅案等。日勝生指出，未來將運用多年整體規劃經驗全力投入高雄打造優質社區。

日勝生表示，集團具備多元事業營運的豐富經驗，團隊將其融入整體規劃設計中，並以打造「全齡社區 健康之家」為開發理念，「掌握鐵路地下化都市縫合之發展契機，帶動雙軌雙站綠園道沿線發展」為開發目標，透過團隊規劃帶動車站周邊區域商業之興起，將區域特性的綠色交通與區域產業進行串聯，增加在地就業機會，提升地區產業價值。

高雄火車站站東舊宿舍區都市更新事業案緊鄰臺鐵高雄車站，面積約2.7744公頃，屬第二種特定商業區，為交通部鐵路管理局及高雄市政府工務局之公有土地，建蔽率50％、容積率300％。距離火車站與民族通勤站僅 500公尺，北側緊鄰地下化綠道及71期重劃區，依據高雄市政府及官方規劃，71期重劃區以高雄車站站體為核心，鐵路地下化後，高雄車站站體未來發展定位為「高雄之心」，本案周邊並有後驛、建國、長明、高醫大等商圈，具有開發效益。

(時報資訊)