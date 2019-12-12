遠航停業疑慮，恐衝擊金門疏運量。（李金生攝）

遠東航空今天在官網公告暫停所有訂票服務，引發停業疑慮，金門縣府稍早發出聲明表示，已要求民航局盡速釐清業者有無違法，嚴正執法；另針對已購票民眾，金門縣府將建立單一窗口，協助退票及可能的集體訴訟事宜。

金門縣長楊鎮浯表示，2016年復興航空無預警倒閉，衝擊離島交通，當時他就已提出《民用航空法》修法，立法處罰無預警停業的業者，最重3年有期徒刑及2億元罰金，並於2018年4月完成三讀。

楊鎮浯表示，離選舉日及春節等疏運熱季不遠，金門縣第一時間與民航局、航空公司與國防部協調，盡力爭取最大運能，將民眾損失降到最低，至於遠東航空員工勞動權益保障相關事宜，也已請金門縣社會處積極了解處理。

楊鎮浯指出，針對在金門的旅客，已請旅行商業同業公會了解旅客受衝擊程度，並積極協助減少對地方旅遊市場衝擊，以購買遠航機票的民眾，可就近向縣府及各鄉鎮公所服務台登記，或撥打1999專線（外縣市請撥：00800-318823），亦可上網登記（網址：https：／／reurl.cc／M7V28v），縣府彙整後，後續將採取適當作法維護民眾權益。

(中時 )