張善政提賭盤PK中 綠營批鼓勵違法 15:132019/12/12 中時 黃世麒 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 李俊俋（左）、管碧玲（右）呼籲張善政趕快打警政署檢舉電話檢舉賭盤。（黃世麒攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 民進黨立委李俊俋、管碧玲12日抨擊國民黨副總統參選人張善政鼓勵違法賭盤，指張在廣播節目上公然說「賭盤已是PK盤」，用賭盤在救選情，呼籲張善政既然知道哪裡有賭盤，應該趕快打電話給警政署檢舉。 (中時 ) #賭盤 #張善政 #違法 #節目 #選情 也許您會感興趣 推薦閱讀 芝麻街寓教於樂50年 04:092019/12/08 專題周報 張善政允促進二林精密園區案 04:102019/12/08 地方新聞 呂玉玲平鎮競選總部 馬英九張善政站台 15:552019/12/08 政治 張善政批綠製造空汙 04:102019/12/11 地方新聞 為何唱《採紅菱》？張善政揭關鍵一通電話 20:162019/12/11 生活 農夫張善政 最了解靠天吃飯的辛苦 04:102019/12/12 政治要聞 蓋牌前 張善政曝：韓蔡民調只差5％ 09:522019/12/12 政治 不想理謝長廷 張善政：幫蔡英文轉移焦點 11:272019/12/12 政治 張善政批「抗中保台」沒意義 林飛帆：兩者不衝突 11:442019/12/12 政治 張善政批小英沒小孩不懂父母擔憂 13:592019/12/12 政治 政治熱門新聞 周錫瑋「驚天一吼」 韓粉：綠潰散了！ - 政治 民調驚人！網友神預測蔣萬安下場 - 政治 超嗆！謝長廷竟用這3字飆罵張善政 - 政治 最新民調出爐 宋楚瑜支持度竟谷底翻身！？ - 政治 毛毛der！彭文正驚爆：選前蔡論文門將有大動作 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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