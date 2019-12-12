民進黨立委李俊俋、管碧玲12日抨擊國民黨副總統參選人張善政鼓勵違法賭盤，指張在廣播節目上公然說「賭盤已是PK盤」，用賭盤在救選情，呼籲張善政既然知道哪裡有賭盤，應該趕快打電話給警政署檢舉。

(中時 )