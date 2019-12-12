風險資產波動劇烈的一年即將步入尾聲，從經濟數據表現來看，全球工業生產指數與全球GDP成長率下滑、全球企業投資停滯不前，基本面展望呈現下修，但全球經濟離步入衰退還有段距離，明年能否盼到轉機？

宏利投信總經理馬瑜明12日指出，2019年以來市場漲得令人措手不及，很多市場漲逾二位數，2020年雖然中美貿易戰仍會影響市場，但不論如何市場怎麼波動還是有獲利機會，目前沒有看到任何有系統性風險的危機的可能，預估收益型商品仍會是主流。

宏利投資管理資本市場資深總體經濟策略師Sue Trinh則指出，美國和中國的長期路線終將走向分歧，中美分階段貿易談判破裂仍然是來年的主要風險，特別是隨著談判的重點擴大到包括知識產權保護等更複雜的議題時。

然而，亞洲2019年整體經濟成長率有望達5.1%，而與新興市場其他地區相比，產出缺口縮小，通膨相對穩定，市場波動率較低，仍相對具有投資吸引力。

基於上述主題持續影響，2020年追求收益的需求仍持續暢旺，加上目前全球超過12兆美金的債券處於負利率的環境下，宏利投信認為，仍有較高收益率的新興市場債券依舊是尋求收益的投資者的焦點。特別股是追求收益的另一個優質選擇，且特別股具有與其他資產相關性較低的特性，適度將特別股納入投資人既有的投資組合，將可有效提升整體投資效率。

(工商 )