隨著美股再次轉強，台股創下波段新高，持續朝歷史天險前進；除了重量級權值股力挺之外，比價效應也逐步升溫，部分低基期股自底部翻揚且量能增溫，盤面維持輪動格局有利多方向上盤堅。

加權指數持穩多頭，在外資買盤加持下，科技權值股領軍上攻，最大功臣莫過於龍頭台積電屢創新高，股王大立光朝五○○○元整數大關邁進，鴻海與聯發科也維持高檔震盪以上格局，高價股拉開比價效應，除了績優股獲得市場青睞之外，題材、轉機性個股也輪番上陣。

美股受惠十一月非農就業人口增加二六．六萬人，大幅超越市場預期的十八．七萬人，為今年一月以來最大增幅，且失業率降至三．五％，不僅低於預估的三．六％，且是一九六九年以來最低，顯示雖然受到美中貿易戰影響，企業信心以及投資活動下降，不過隨著就業市場改善，製造業景氣逐步回溫。

除了非農就業人口大幅增長之外，初領失業金人口也下降至二○．三萬人，強勁的就業市場，可望刺激消費支出，並推動經濟成長，不僅將有助於紓解先前對美國經濟成長減緩疑慮，且支持聯準會即將召開的利率會議，維持利率不變的政策，更重要的是有利美股延續多頭步調。

美中貿易戰方面，時間接近十二月十五日的期限，日前美方曾表示若未達成協議，則將如期對中國一五六○億美元商品加徵關稅，總統川普雖表示進展順利，不過也曾說過或須等到二○二○大選之後才會達成，白宮經濟顧問庫德洛則表示相當接近達成協議，但若程序不到位或協議不夠好，川普將不會簽字。

短線上，股市仍圍繞著貿易戰打轉，不過過程不斷打打停停，就算再度往後延期，其實也不會讓人感到太過意外。回頭看到台灣，縱然美中貿易戰如火如荼，不過聯合國報告指出，上半年台灣對美國出口增加四二億美元，是最大受益者，再加上台商回流已接近七○○○億元，可望持續刺激股市與經濟成長。

熱錢刺激股市最實質且最直接，隨著全球超過四○個國家與地區降息，寬鬆政策一波接一波，美國聯準會十月起每月購買短期國庫券六○○億美元，歐央則自十一月起購買資產二○○億歐元，日本銀行也繼續購債，根據彭博資訊計算，至今年底美、日、歐三大央行每月擴表總額，將會接近一○○○億美元。

加權指數於八月見今年低點後，外資於九月初正式由賣轉買，九、十、十一的三個月共計買超加權市場二七二四億元，十二月至十一日為止也仍維持買超，且總金額已是逐步逼近三○○○億元，在不到四個月的時間大舉買超台股，尤其集中於重量級權值股，帶動加權指數穩健盤堅向上，寫下近二九年來新高。

從技術面角度來看，指數雖然出現波段以來首度跌破月線，不過在短期之內站回，且月均量能持穩一二○○億元之上，就算單日波動幅度放大也未見成交量能明顯放大，顯示籌碼仍屬安定，指數近一個月整理過後再創高，也使得技術指標不會有過熱現象，維持在高檔震盪至溫和創高格局，仍有利多方發展。

短期內除留意貿易戰的最新動態外，法人方面則可能因外資將放假，成交量能開始萎縮，不過明年元月就將舉辦總統大選，預期看不見的手仍將至少努力撐住盤面，投信部分個股可能作帳，也可能是結帳，籌碼流向是重點。每年十一月至隔年三月最易上漲，不過今年漲勢提前且外資已大買，後續動能需持續觀察。

資金集中於科技類股，相對強勢輪漲如半導體、ＰＣＢ、石英元件、ＩＣ設計等類股，操作上建議可持續沿著技術面操作。此外，不論是股價或產業位階仍處相對低基期，如面板、記憶體、矽晶圓、ＬＥＤ、被動元件、工具機等，可能谷底已過也可能是題材加持，部分個股股價自低檔翻揚，或有機會出現拉尾盤。

面板產業受制中國政府補貼與擴產的長期壓抑，供過於求使得報價直直落，韓系廠商率先啟動減產，三星顯示器與樂金顯示器接連宣布關閉ＬＣＤ擴產計畫，而後台廠與中國廠也相繼跟進，其中京東方宣布停止投資ＬＣＤ，被市場視為重要關鍵，不過未來能否真正復甦，重點放在能否有新應用帶動新需求。

根據摩根士丹利證券對面板業調查報告顯示，預期供過於求的狀況，將可望於明年由八％降低至四％，並迎來復甦；在價格方面，研調機構WitsView統計，十二月六五吋以下的電視面板報價已經止跌，液晶顯示器面板也有部分止跌，止跌具有最差可能就是這時候的意味，預期明年農曆年後將是重要關鍵。

台灣面板兩大廠友達與群創，股價隨去年營運衰退、今年由盈轉虧而走跌，縱然近日出現較為明顯反彈，不過目前仍處於個位數的力爭上游，由於股價淨值比都不到○．五倍，或將是價值型投資的機會之外，景氣循環機會也逐漸降臨，且胃納量相當龐大，是法人與大資金有機會參與的標的。

友達前十一個月營收較去年同期衰退十二．三％，且前三季皆為虧損，累計每股稅後虧損一．○八元。於十月底的法說會中表示，為因應供需失衡，將會於第四季調降產能利用率，低於第三季九成的水準。或許面板產業秩序將有機會如法人期待，股價走在前面且跌幅已深，法人回補有利帶動技術性反彈。

記憶體景氣也逐步回溫，旺宏十一月營收因淡季效應與任天堂拉貨力道趨緩而下滑，前十一個月也仍較去年同期減少七．四％，不過董事長吳敏求表示，編碼型快閃記憶體（NOR Flash）與儲存型記憶體（NAND Flash）供給吃緊，市況逐季往上，價格可望調漲，明年下半年甚至將可能出現供不應求。

展望明年，受惠真無線藍牙耳機熱銷，帶動NOR Flash相關需求大增，加上3D NAND Flash已獲得客戶採用，預計明年下半年量產，推估客戶很可能就是任天堂，而２Ｄ轉３Ｄ供給減少，將可能供不應求，整體營運看俏。吳敏求也表示，旺宏NoR Flash在工業、車用與醫療三大領域市占率約二五％，目標挑戰倍增至五○％。

被動元件在去年巔峰過後，近一年來相對平淡，不過龍頭國巨股價在除息過後見低點，至今最大漲幅約當九成，除了成功收購美商基美，打開進軍高階車電市場大門之外，市場傳出ＭＬＣＣ產能開始吃緊，國巨則表示手機用料因庫存去化完畢，加上手機拉貨需求升溫，第三季底交期已經拉至三個月。

工具機今年除了受到美中貿易戰影響，企業對機械設備投資轉趨保守，如上銀、直得、全球傳動等前十一個月營收都是較去年同期衰退超過三成，加上新台幣匯率於第三季的三一．七元升值至三○．三元，獲利也銳減，不過殺傷力已開始淡化，明年或將擺脫谷底進而回升。

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(中時電子報)