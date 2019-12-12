韓國天團「EXO」的陸籍成員張藝興，近幾年人氣爆棚，被稱為「長沙小驕傲」，還曾因魅力太強，常有粉絲緊貼他的保母車，只為多看偶像一眼，張藝興也因此呼籲：「什麼樣的粉絲我都愛，但希望大家能注意安全。」但張藝興其實不是高冷派，也常展現搞笑的一面，像是近日就有粉絲捕捉到，張藝興在公園裡跳著廣場舞的模樣，而另一個少見的造型，就是他在黃渤自導自演的電影《一齣好戲》中，頂著大捲髮講話呆呆的模樣，劇中更遭到黃渤強吻，讓粉絲崩潰大喊：「不是說好不拍吻戲的嗎？」

大陸人氣男星張藝興是韓團EXO的成員之一，上節目玩遊戲竟然抓鰻魚落荒而逃。（圖／翻攝自微博）

而張藝興與黃渤似乎也「吻」出好感情，兩人一起上《快樂大本營》，黃渤爆料：「第一次聽到有人怕魚，張藝興還問我，片酬不要了，可以不吃嗎？……（看著張藝興）本來你以為，我還打算給你錢了嗎？」笑翻全場。

不巧的是，《快樂大本營》節目中特別安排鰻魚，張藝興強作鎮定，嘴巴說好像不是很嚇人，畢竟在電影裡面有鍛鍊過！但其實內心祈禱不要中啊，還真的逃過一劫，沒想到王寶強手滑，鰻魚掉到地上，嚇得張藝興落荒而逃，全場直呼：「張藝興你也太丟臉了吧！」更多精彩內容敬請鎖定中天綜合台每周日晚間8點《快樂大本營》。

《快樂大本營》黃渤、張藝興、王寶強、王訊

(中時電子報)